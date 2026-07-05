Toro, priorità porta: da Gill a Ravaglia ricomincia l’assalto

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Un anno fa, proprio di questi tempi, Davide Vagnati era al lavoro per trovare un nuovo portiere titolare per il Toro, che avrebbe avuto il compito di sostituire il partente Vanja Abbonati per continuare a leggere
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