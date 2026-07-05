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Toro, priorità porta: da Gill a Ravaglia ricomincia l’assalto

I nomi dei due portieri sono quelli che fanno più gola alla società granata e ora bisogna decidere verso che direzione spingere
Andrea Pi
1 min
Toro, priorità porta: da Gill a Ravaglia ricomincia l’assalto© FOTO E MASTRODONATO-AG ALDO LIVE
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Un anno fa, proprio di questi tempi, Davide Vagnati era al lavoro per trovare un nuovo portiere titolare per il Toro, che avrebbe avuto il compito di sostituire il partente Vanja

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