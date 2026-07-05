Gill manda un messaggio al Torino: "Grande club, deciderà…". Poi accusa Mbappé

Priorità portiere: il Torino ha deciso di puntare su un nuovo numero uno da affidare ad Abate. E nella lista dei granata è finito Orlando Gill, che si è distinto al Mondiale con il Paraguay . E anche contro la Francia ha ipnotizzato diverse volte Mbappé e compagni. Il classe 2000 ha fatto chiarezza sull'interesse della squadra di Cairo e poi ha lanciato una vera e propria accusa a Kylian al termine del match. Una gara ricca di falli, polemiche, contrasti al limite e scene più da far west che da calcio.

Gill accusa Mbappé

Dopo il triplice fischio, si è acceso un momento di tensione tra Mbappé e Gill. Secondo quanto riportato da L'Equipe, il portiere paraguaiano si è avvicinato all'attaccante francese per stringergli la mano, ma Kylian avrebbe ignorato il gesto. A quel punto Gill gli ha lanciato il pallone sulla schiena. In mixed zone, l'estremo difensore ha raccontato la propria versione dell'episodio: "Sono andato da Mbappé dopo la partita per congratularmi con lui, ma si è rifiutato di stringermi la mano". L'atteggiamento del numero 10 francese ha suscitato diverse critiche, alle quali Mbappé ha replicato nel post partita: il Paraguay, secondo lui, pensava che la Francia sarebbe scesa in campo "in smoking" e la sua nazionale "sa giocare anche il calcio sporco". E lo ha dimostrato. Gill però oltre alle polemiche ha dedicato un minuto anche al mercato.

L'interesse del Torino

"Mi prenderò qualche giorno di riposo e poi vedremo.Torino? Perché no. È un grande club, parleremo per capire cosa conviene a entrambe le parti. Sarà la società (il San Lorenzo ndr) a decidere. Analizzeranno la proposta e succederà ciò che tutti riterremo l'opzione migliore" - così Gill ha commentato l'interesse dei granata a Sky Sport al termine del match. Tutto rimandato nei prossimi giorni, quando si saprà se Abate avrà un nuovo portiere paraguaiano, oppure no.