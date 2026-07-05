Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Gill manda un messaggio al Torino: "Grande club, deciderà…". Poi accusa Mbappé

Il portiere del Paraguay, nella lista di Petrachi, ha mandato un messaggio ai granata dal Mondiale. E poi se l'è presa anche con la stella francese
3 min
TorinoGillMbappé
Gill manda un messaggio al Torino: "Grande club, deciderà…". Poi accusa Mbappé© APS
Torino

Torino

Tutte le notizie sulla squadra

Priorità portiere: il Torino ha deciso di puntare su un nuovo numero uno da affidare ad Abate. E nella lista dei granata è finito Orlando Gill, che si è distinto al Mondiale con il Paraguay. E anche contro la Francia ha ipnotizzato diverse volte Mbappé e compagni. Il classe 2000 ha fatto chiarezza sull'interesse della squadra di Cairo e poi ha lanciato una vera e propria accusa a Kylian al termine del match. Una gara ricca di falli, polemiche, contrasti al limite e scene più da far west che da calcio.

Gill accusa Mbappé

Dopo il triplice fischio, si è acceso un momento di tensione tra Mbappé e Gill. Secondo quanto riportato da L'Equipe, il portiere paraguaiano si è avvicinato all'attaccante francese per stringergli la mano, ma Kylian avrebbe ignorato il gesto. A quel punto Gill gli ha lanciato il pallone sulla schiena. In mixed zone, l'estremo difensore ha raccontato la propria versione dell'episodio: "Sono andato da Mbappé dopo la partita per congratularmi con lui, ma si è rifiutato di stringermi la mano". L'atteggiamento del numero 10 francese ha suscitato diverse critiche, alle quali Mbappé ha replicato nel post partita: il Paraguay, secondo lui, pensava che la Francia sarebbe scesa in campo "in smoking" e la sua nazionale "sa giocare anche il calcio sporco". E lo ha dimostrato. Gill però oltre alle polemiche ha dedicato un minuto anche al mercato.

 

 

L'interesse del Torino

"Mi prenderò qualche giorno di riposo e poi vedremo.Torino? Perché no. È un grande club, parleremo per capire cosa conviene a entrambe le parti. Sarà la società (il San Lorenzo ndr) a decidere. Analizzeranno la proposta e succederà ciò che tutti riterremo l'opzione migliore" - così Gill ha commentato l'interesse dei granata a Sky Sport al termine del match. Tutto rimandato nei prossimi giorni, quando si saprà se Abate avrà un nuovo portiere paraguaiano, oppure no.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Torino

Da non perdere

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS