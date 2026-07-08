Torino, il sindaco tallona di nuovo Cairo: "Stadio, aspetto il progetto"

TORINO - Come già tra autunno e inverno passando da una dichiarazione all’altra, imitato anche dall’assessore allo Sport Carretta, il sindaco Lo Russo torna a tallonare Cairo, a incalzarlo, pur con buona diplomazia istituzionale. Toni tranquilli, parole in linea, ma in ogni caso il messaggio forte e chiaro è partito, stato spedito. Il destinatario, d’altra parte, lo si conosce eccome. E benissimo lo conosce il sindaco. Tra ritardi, rinvii e... dimenticanze, tra accelerate e ripiegamenti a elastico, Cairo sulla questione stadio ha detto un po’ di tutto, nell’ultimo anno e mezzo. Facendo poco e tardi, fino a oggi: e fino a prova contraria. Così, a “ToRadio”, rispondendo alle domande dei cittadini, il sindaco di Torino è tornato (con interesse: un interesse pubblico) a disquisire dei destini dell’Olimpico Grande Torino. “Detto che il Toro disputerà lì anche la prossima stagione sportiva (per adesso in affitto prorogato, ndr)”, Lo Russo ha sottolineato che il Comune (proprietario dello stadio) ha “ricevuto da parte del Torino una manifestazione di interesse preliminare finalizzata alla successiva presentazione di una proposta di partenariato pubblico privato, una delle modalità che il codice appalti prevede per la realizzazione di opere”. Era aprile quando il club granata, per l’appunto, annunciava l’intenzione di presentare nel futuro un progetto per la gestione pluriennale dello stadio (30 o più anni, per esempio). “Ci è stato annunciato che questa proposta è in fase di elaborazione, credo abbastanza avanzata. Verrà redatta dal club con il supporto del Politecnico di Torino”, ha ricordato il sindaco. “L’obiettivo è ricevere questa proposta entro i prossimi mesi”, cioè in autunno, ben prima di Natale. Ma Cairo risponderà positivamente e celermente, nei fatti? Sì, viene da dire, se davvero ha intenzione di vendere il Torino in tempi ravvicinati, tra l’inverno e l’inizio della primavera. “L’obiettivo dell’amministrazione è assolutamente fare in modo che lo stadio diventi autenticamente del Torino. Questo darà solidità alla società. E per arrivare a questo obiettivo, abbiamo innanzi tutto tolto quelle famose ipoteche legate al fallimento del club di oltre 20 anni fa”, 2005. “Un pezzo per volta, l’obiettivo dell’amministrazione è valorizzare sempre più lo stadio con il Toro”.