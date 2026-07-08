Zapata rinnova con il Torino: "ll capitano ancora con noi"

Il Torino ha ufficializzato il prolungamento del contratto di Duvan Zapata . "Il capitano ancora con noi" scrive sui social il club granata. L’attaccante colombiano continuerà a vestire la maglia granata per le prossime stagioni, confermandosi una pedina centrale del progetto tecnico. Il club ha scelto di puntare ancora sulla sua esperienza e sulla sua leadership. Un rinnovo importante per un giocatore diventato un punto di riferimento dentro e fuori dal campo .

Il Toro conferma il suo capitano

Il Torino ha annunciato "il rinnovo del rapporto con Duvan Zapata per le prestazioni sportive del calciatore fino al 30 giugno 2028". L’attaccante, arrivato in granata nel settembre 2023, ha conquistato rapidamente un ruolo fondamentale all’interno della squadra. Capitano e leader dello spogliatoio, Zapata ha finora raccolto 75 presenze con il Toro, mettendo a segno 19 gol e fornendo 5 assist. La sua presenza garantisce esperienza, fisicità e qualità al reparto offensivo. La società ha deciso così di proseguire il percorso insieme a uno dei giocatori più rappresentativi della rosa. Il rinnovo conferma la fiducia del club nelle sue capacità e nel suo contributo futuro.

Dall’esordio in Colombia alla consacrazione in Serie A

Nato a Santiago de Cali il 1° aprile 1991, Duvan Zapata ha mosso i primi passi nel calcio professionistico con l’América de Cali, società nella quale è anche cresciuto. Dopo l’esordio nel 2008, ha collezionato 33 presenze e 7 reti prima del trasferimento all’Estudiantes in Argentina. Con il club argentino ha vissuto un’importante crescita, totalizzando 46 partite e 22 gol in tre stagioni. Nel 2013 è arrivato in Italia grazie al Napoli, iniziando il suo percorso nel calcio europeo. Dopo le esperienze in prestito con Udinese e Sampdoria, è stato acquistato definitivamente dal club ligure. Successivamente ha trovato la consacrazione con l’Atalanta, dove ha giocato per cinque stagioni diventando uno degli attaccanti più prolifici del campionato. Fino ad arrivare al Torino. Oltre alla carriera nei club, Zapata ha vestito anche la maglia della Colombia, con cui conta 34 presenze e 4 reti.

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