Cairo rivela: "Non ho ricevuto offerte per il Torino. Ci sono soggetti che guardano ma..."

Il Torino sta lavorando per il nuovo corso e per il momento riguarda principalmente il campo. L'arrivo di Abate ha aperto a una serie di novità in casa granata che ora sta scandagliando il mercato per cercare di rinforzare la rosa e consegnare al tecnico i profili giusti e adatti per il suo tipo di calcio. Proprio sul neo allenatore si è espresso anche Cairo, il presidente, che poi va anche oltre e risponde alle domande su una possibile cessione: "Da parte c'è volontà di vendere".

Cairo e la cessione del Torino

Ed è proprio la possibile cessione del Torino a tenere banco nella sua conferenza di presentazione dei palinsesti di LA7 per la prossima stagione: "Sono sempre disponibile a cedere il Toro, spero che ci sia qualcuno che si candidi. Mi piacerebbe vedere un imprenditore torinese, ricco, tifoso del Toro e generoso. Poi lo cederei anche ad altri, va bene anche un non torinese o un americano. Ma fino a oggi non ho avuto offerte".

E continua: "Ci sono soggetti che guardano, ma non hanno fatto offerte. È un niente di fatto. L'offerta vincolante è quella che vale, il resto è solo interesse a guardare i numeri della società". Negli ultimi anni e mesi il presidente ha ricevuto tantissime contestazioni da parte dei tifosi, per questo la volontà è quella di potersi fare da parte e lasciare spazio a nuovi imprenditori.

Gli apprezzamenti per Abate

Il presidente del Torino si è soffermato poi sull'arrivo di Abate: "Lo apprezzo, l'ho avuto anche come calciatore. Mi è piaciuto nella sua nuova veste da allenatore, ora lavoriamo e facciamo la squadra compatibilmente con le disponibilità sul mercato. Ha una idea di calcio, ha grande energia ed entusiasmo e vogliamo sostenerlo", ha detto il numero uno granata.

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