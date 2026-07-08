Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Cairo rivela: "Non ho ricevuto offerte per il Torino. Ci sono soggetti che guardano ma..."

Il presidente dei granata parla del possibile futuro del club con la volontà di cederlo e lasciare spazio a nuovi imprenditori "anche internazionali"
3 min
TorinoCairo
Torino

Torino

Tutte le notizie sulla squadra

Il Torino sta lavorando per il nuovo corso e per il momento riguarda principalmente il campo. L'arrivo di Abate ha aperto a una serie di novità in casa granata che ora sta scandagliando il mercato per cercare di rinforzare la rosa e consegnare al tecnico i profili giusti e adatti per il suo tipo di calcio. Proprio sul neo allenatore si è espresso anche Cairo, il presidente, che poi va anche oltre e risponde alle domande su una possibile cessione: "Da parte c'è volontà di vendere". 

Cairo e la cessione del Torino

Ed è proprio la possibile cessione del Torino a tenere banco nella sua conferenza di presentazione dei palinsesti di LA7 per la prossima stagione: "Sono sempre disponibile a cedere il Toro, spero che ci sia qualcuno che si candidi. Mi piacerebbe vedere un imprenditore torinese, ricco, tifoso del Toro e generoso. Poi lo cederei anche ad altri, va bene anche un non torinese o un americano. Ma fino a oggi non ho avuto offerte".

E continua: "Ci sono soggetti che guardano, ma non hanno fatto offerte. È un niente di fatto. L'offerta vincolante è quella che vale, il resto è solo interesse a guardare i numeri della società". Negli ultimi anni e mesi il presidente ha ricevuto tantissime contestazioni da parte dei tifosi, per questo la volontà è quella di potersi fare da parte e lasciare spazio a nuovi imprenditori. 

Gli apprezzamenti per Abate

Il presidente del Torino si è soffermato poi sull'arrivo di Abate: "Lo apprezzo, l'ho avuto anche come calciatore. Mi è piaciuto nella sua nuova veste da allenatore, ora lavoriamo e facciamo la squadra compatibilmente con le disponibilità sul mercato. Ha una idea di calcio, ha grande energia ed entusiasmo e vogliamo sostenerlo", ha detto il numero uno granata. 

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Torino

Da non perdere

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS