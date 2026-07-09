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"Toro: offerte no, interesse sì. I fondi americani? Aleggiano"

Cairo: "Ci sono soggetti che guardano i numeri della società, ma non ho ancora ricevuto proposte vincolanti. Resto disposto a farmi da parte"
Luca Uccello
1 min
TorinoUrbano Cairo
"Toro: offerte no, interesse sì. I fondi americani? Aleggiano"© ANSA
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MILANO - Il Torino è ancora e sempre in vendita. «Sono sempre disponibile a farmi da parte», ma «non ho ricevuto nessuna offerta vincolante per l’acquisto». Parole di

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