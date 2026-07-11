Torino, c'è pure Israel ma non andrà in ritiro

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C’era anche Franco Israel ieri mattina al Filadelfia nel giorno del primo allenamento di Ignazio Abate. Il portiere ha avuto modo di conoscere Ignazio Abate
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