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Torino, c'è pure Israel ma non andrà in ritiro

Il portiere uruguaiano non rientra più nei piani del club e non partirà con i compagni alla volta di Pinzolo
Andrea Piva
1 min
franco israelTorino
Torino, c'è pure Israel ma non andrà in ritiro© Marco Canoniero
Torino

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C’era anche Franco Israel ieri mattina al Filadelfia nel giorno del primo allenamento di Ignazio Abate. Il portiere ha avuto modo di conoscere Ignazio Abate

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