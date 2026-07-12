Torino, allenamento aperto al Filadelfia: tanti tifosi e applausi. Striscione contro Cairo

Circa duemila persone hanno affollato le tribune del Filadelfia per il primo allenamento stagionale del Torino a porte aperte. I tifosi hanno riservato grandi applausi al nuovo tecnico, Ignazio Abate, oltre ai big Duvan Zapata e Giovanni Simeone. I gruppi organizzati della curva Maratona hanno affisso uno striscione contro il presidente Urbano Cairo: "Con questa ambizione sarà sempre contestazione, vendi buffone".