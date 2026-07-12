Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Torino, allenamento aperto al Filadelfia: tanti tifosi e applausi. Striscione contro Cairo

Circa duemila persone hanno affollato le tribune per la seduta dei granata. Ancora contestato il presidente del club
1 min
TorinoabateCairo
Torino, allenamento aperto al Filadelfia: tanti tifosi e applausi. Striscione contro Cairo © LAPRESSE
Torino

Torino

Tutte le notizie sulla squadra

Circa duemila persone hanno affollato le tribune del Filadelfia per il primo allenamento stagionale del Torino a porte aperte. I tifosi hanno riservato grandi applausi al nuovo tecnico, Ignazio Abate, oltre ai big Duvan Zapata e Giovanni Simeone. I gruppi organizzati della curva Maratona hanno affisso uno striscione contro il presidente Urbano Cairo: "Con questa ambizione sarà sempre contestazione, vendi buffone".

Ritiro a Pinzolo e amichevoli estive

Ora la squadra si prepara al trasferimento in Val Rendena, a Pinzolo, dove rimarrà in ritiro fino al prossimo 25 luglio. Sono in programma le amichevoli contro Pinzolo Valrendena (sabato 18), Alcione Milano (mercoledì 22) e Cittadella (sabato 25).

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Torino

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS