Il Torino è a Pinzolo: i convocati di Abate, il programma del ritiro e le amichevoli

Prima il bagno di folla , poi il trasferimento in Trentino Alto-Adige: il Torino è arrivato a Pinzolo per il ritiro estivo che durerà fino al 25 luglio. Una giornata importante per la squadra guidata dal nuovo allenatore Ignazio Abate , che si è allenata in mattinata al Filadelfia, con oltre duemila tifosi sulle gradinate . Tanti applausi per l'ex Juve Stabia, ma anche per i big Giovanni Simeone e Duvan Zapata . Non sono però mancati cori contro il presidente Urbano Cairo .

I convocati di Abate

Da domani, il Torino si allenerà nel Centro Sportivo Pineta a Pinzolo. Ignazio Abate ha convocato 30 calciatori, tra cui è presente l'ultimo acquisto Gaetano Oristanio. Non c'è, invece, Franco Israel: l'ex Sporting Club de Portugal non seguirà la squadra in Val Rendena. Con un comunicato ufficiale, il Torino ha diramato la lista dei convocati per il ritiro. I portieri presenti sono cinque: oltre ad Alberto Paleari, ci sono anche Matteo Brezzo, Francesco Cereser, Pasquale Pellicanò e Lapo Siviero. Sei, invece, i difensori. Presenti Cristiano Biraghi, Saul Coco e Ardian Ismajli, oltre a Manuel Carrascosa, Alessandro Dellavalle e Mattia Pellini.

Tra i centrocampisti, invece, ci sono l'ex Cagliari Gaetano Oristanio e Cesare Casadei. Completano la lista Zakaria Aboukhlal, Wisdom Acquah, Faustino Anjorin, Come Bianay Balcot, Alessio Cacciamani, Marco Dalla Vecchia, Ali Dembélé, Gvidas Gineitis, Ivan Ilic, Emirhan Ilkhan, Zalan Kugyela e Romeo Sandrucci. Sei, infine, gli attaccanti: Tommaso Gabellini, Sandro Kulenovic, Alieu Njie, Pietro Pellegri, Giovanni Simeone e Duvan Zapata.

Le amichevoli estive

In Val Rendena, il Torino rimarrà in ritiro fino al prossimo 25 luglio. In questo periodo, il club granata giocherà, per il momento, tre amichevoli. La prima sarà sabato 18 luglio contro il Pinzolo Valrendena. Mercoledì 22 luglio, invece, l'avversario sarà l'Alcione Milano. Sabato 25 luglio si chiuderà il ritiro di Pinzolo contro un'altra squadra di Lega Pro, il Cittadella.