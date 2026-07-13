Torino, mattinata di lavoro a Pinzolo: Abate, le prime indicazioni sul modulo

È ufficialmente iniziata la nuova fase di preparazione del Torino in vista della prossima stagione, dopo il primo abbraccio coi tifosi al Filadelfia nella giornata di lunedì 13 luglio . La squadra granata ha raggiunto Pinzolo, in Val Rendena, dove resterà fino al 25 luglio per il ritiro estivo. Dopo l’arrivo nel pomeriggio di lunedì 13 luglio, i giocatori hanno subito iniziato le attività sul campo. A guidare il gruppo c’è il nuovo tecnico Ignazio Abate , pronto a impostare il suo metodo di lavoro. Il primo allenamento ha segnato l’inizio del percorso verso gli impegni ufficiali del campionato.

Prima seduta tra palestra e campo: Abate lavora sul nuovo Torino

La prima giornata di allenamenti si è aperta con una sessione dedicata alla preparazione atletica all’interno della palestra. Successivamente Zapata e compagni hanno raggiunto il terreno di gioco per proseguire il lavoro con esercizi tattici e tecnici. L’allenatore Abate ha iniziato a mettere in pratica le sue idee, concentrandosi sul sistema di gioco scelto per la squadra. Il Torino ripartirà infatti dal 3-4-2-1, modulo già individuato come base per la prossima annata. Il tecnico ha subito lavorato sui movimenti e sugli equilibri del nuovo assetto. Il gruppo granata continuerà ad allenarsi in Val Rendena per prepararsi al meglio alla stagione. Nei prossimi giorni saranno valutate anche le condizioni fisiche dei giocatori dopo la pausa estiva.

Tre amichevoli in programma per preparare la nuova stagione

Il ritiro di Pinzolo rappresenterà un passaggio fondamentale per costruire il Torino del futuro. Durante la permanenza in Trentino la squadra affronterà anche alcuni test amichevoli per verificare i progressi del lavoro svolto. Il primo appuntamento è fissato per il 18 luglio contro il Pinzolo Valrendena. Successivamente i granata scenderanno in campo il 22 luglio contro l’Alcione Milano. L’ultimo test prima della fine del ritiro sarà invece contro il Cittadella, in programma il 25 luglio. Abate avrà così l’occasione di valutare schemi e interpreti in vista dell’inizio ufficiale della stagione. Il Torino punta a chiudere il periodo di preparazione con una squadra sempre più vicina alle idee del nuovo allenatore.