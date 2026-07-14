Abate mette in campo le sue idee: subito lavoro sul possesso palla

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Nel primo doppio allenamento di Pinzolo, Ignazio Abate non ha perso tempo. Del resto l’allenatore vuole trasferire al più presto alla squadra ogni concetto che possa avvicinare il gruppo a quella che è la sua idea di calcio. Un calcio prop
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