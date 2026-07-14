Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Abate mette in campo le sue idee: subito lavoro sul possesso palla

Il tecnico aveva detto: "Voglio una squadra che domini il gioco". Pedersen ha iniziato le vacanze: "Grazie a chi ha tifato per me al Mondiale"
Ivana Crocifisso
1 min
Torinoabate
Abate mette in campo le sue idee: subito lavoro sul possesso palla© Agenzia Aldo Liverani Sas
Torino

Torino

Tutte le notizie sulla squadra

Nel primo doppio allenamento di PinzoloIgnazio Abate non ha perso tempo. Del resto l’allenatore vuole trasferire al più presto alla squadra ogni concetto che possa avvicinare il gruppo a quella che è la sua idea di calcio. Un calcio prop

Abbonati per continuare a leggere

Abbonamento Plus+

Accedi a tutti i contenuti premium

€ 49,90

€ 5,00 all'anno

 

Abbonati ora
Scopri tutte le offerte

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS