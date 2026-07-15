Torino, al centro sportivo Robaldo una vita per Don Rabino

La via di accesso al centro sportivo Robaldo di Torino è stata intitolata a don Aldo Rabino , storico cappellano granata scomparso nell'agosto del 2015. Alla cerimonia hanno partecipato il sindaco di Torino Stefano Lo Russo, l'Assessore comunale Domenico Carretta, la presidente del Consiglio comunale Maria Grazia Grippo, il Presidente della Circoscrizione 2 Luca Rolandi, i nipoti di don Aldo Rabino Aldo Frola e Luca Rabino, il Consigliere di Amministrazione del Torino Football Club Paolo Bellino e il presidente della Fondazione Oasi Sebastiano Gamba. Nella giornata di oggi, in cui don Aldo avrebbe compiuto 87, la casa delle giovanili del Toro ha una via dedicata al cappellano granata.

Il comunicato del Torino

"Si è svolta questa mattina la cerimonia di intitolazione a Don Aldo Rabino della via di accesso al Centro sportivo Robaldo, situata all'altezza del civico 290 di strada Castello di Mirafiori. Una data evocativa perché oggi Don Aldo avrebbe compiuto 87 anni. La cerimonia, iniziata alle ore 10 all'interno del centro sportivo, ha visto, tra gli altri, la partecipazione del sindaco di Torino Stefano Lo Russo, dell'Assessore comunale Domenico Carretta, della presidente del Consiglio comunale Maria Grazia Grippo, del Presidente della Circoscrizione 2 Luca Rolandi, dei nipoti di don Aldo Rabino Aldo Frola e Luca Rabino, del Consigliere di Amministrazione del Torino Football Club Paolo Bellino e del presidente della Fondazione Oasi Sebastiano Gamba. L'intitolazione rappresenta un riconoscimento dell'impegno umano, sociale e sportivo di Don Aldo Rabino, figura di riferimento per la città di Torino e per il mondo granata, il cui ricordo continua a vivere attraverso le iniziative e i valori che ha saputo trasmettere".