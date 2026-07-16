Toro, Mascardi già in ritiro. Ehizibue: contatto

La priorità è certamente quella di rinforzare la squadra con un portiere titolare e con almeno due difensori che possano andare ad integrarsi nella rosa di Abate . Per il Torino , però, la necessità è pure quella di assicurarsi giocatori che possano essere l’alternativa, a destra come a sinistra, di Pedersen e di Cacciamani .

Occhi su Ehizibue

A proposito delle corsie esterne, Gianluca Petrachi segue da vicino Kingsley Ehizibue. I tifosi granata lo conoscono già perché l’olandese di origini nigeriane (nato a Monaco di Baviera) nelle ultime quattro stagioni ha giocato stabilmente in Serie A, con la maglia dell’Udinese. Il suo contratto è scaduto proprio lo scorso 30 giugno. Ed è questa una delle chiavi dell’operazione perché trattandosi di uno svincolato il Torino potrà trattare direttamente col trentunenne senza che sia coinvolto alcun club. Ehizibue ha estimatori anche in Spagna (lo ha cercato il Valencia): il suo status se da un lato rende l’operazione economicamente vantaggiosa - si dovrà lavorare su contratto e ingaggio, senza ulteriori costi del cartellino - dall’altra rischia di aumentare le contendenti. Il Torino si ritroverebbe ad avere in rosa un giocatore d’esperienza, non di certo una scommessa da vincere, avendo così la possibilità sulla fascia destra di poter avere una valida alternativa a Pedersen.

La situazione sugli esterni

Chiusa la parentesi granata di Lazaro, via a parametro zero, al momento il Torino aspetta il ritorno del norvegese (reduce dal Mondiale) dalle vacanze e intanto Abate prova a destra Dembélé. L’ex Primavera, reduce dal prestito al Mantova negli ultimi sei mesi, potrebbe nuovamente partire (con la stessa formula) per trovare maggiore continuità. Ecco perché servirà almeno un esterno destro, senza contare che pure a sinistra la situazione è simile. Cacciamani è il giocatore sul quale il Torino punta forte: è reduce da un anno importante in Serie B, da titolare (ha da poco compiuto 19 anni), ora vuole giocarsi tutto anche in A. Biraghi, invece, è da considerare in uscita. Lì il Toro sta seguendo Rahim Alhassane: classe 2002, di proprietà del Real Oviedo, per il giocatore del Niger non c’è solo la richiesta granata in arrivo dalla Serie A. Nelle ultime ore anche il Bologna ha manifestato il proprio interesse per l’esterno sinistro: Petrachi per assicurarselo dovrà superare proprio la concorrenza dei rossoblù.

Da Mascardi a Perri: capitolo portiere

Affare già chiuso, invece, è quello che riguarda Diego Mascardi. Dal pomeriggio di ieri il portiere ormai ex Spezia (manca solo l’annuncio ufficiale dell’acquisto, che dovrebbe arrivare oggi) è già a Pinzolo. In Trentino è arrivato dopo aver sostenuto le visite mediche a Torino. Il club granata e quello ligure avevano chiuso la trattativa per il trasferimento a titolo definitivo del portiere a 1,6 milioni più 200 mila euro di bonus: Mascardi, classe 2006 (compirà 20 anni a settembre) sarà il secondo portiere, scalzando dunque Paleari, e firmerà un quadriennale. Sono serviti più colloqui tra le parti per portare a compimento la trattativa: già ben prima dell’apertura ufficiale del mercato, tra la fine di maggio e l’inizio di giugno, il ds granata si era mosso per bruciare la concorrenza, avendo individuato nel profilo di Mascardi quello di un giovane sul quale investire per il futuro. A provare ad inserirsi, negli ultimi giorni, era stata l’Atalanta, ma senza successo. A proposito di portieri, non si ferma la rincorsa a quello che nelle idee del Toro sarà il titolare. Non si fermano i contatti con il Leeds per arrivare a Lucas Perri. Il brasiliano ha già un accordo con i granata, ma manca quello fondamentale per chiudere l’operazione, ossia quello tra i due club. Regalare ad Abate un primo portiere al più presto, considerato che la preparazione è già cominciata e fra circa un mese (il 15 agosto) è in programma la prima gara ufficiale, resta come detto una priorità.