Zapata: "Toro scelta di vita"

INVIATO A PINZOLO - Un anno fa, proprio di questi tempi, Duvan Zapata lavorava nel ritiro di Prato allo Stelvio con l’obiettivo di tornare al più presto in campo e lasciarsi definitivamente alle spalle il grave infortunio al ginocchio che lo aveva costretto a un lungo stop. «Ora invece sto bene. Chiaramente non ho ancora i 90 minuti nelle gambe, ma durante le vacanze mi sono allenato. Prima del raduno, su consiglio del direttore Petrach