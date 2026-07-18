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Zapata: "Toro scelta di vita"

Prima di partire per il ritiro il colombiano ha rinnovato il contratto fino al 2028. Ora è pronto a guidare la squadra per la quarta stagione
Andrea Piva
1 min
TorinoZapata
Zapata: "Toro scelta di vita"© Marco Canoniero
Torino

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INVIATO A PINZOLO - Un anno fa, proprio di questi tempi, Duvan Zapata lavorava nel ritiro di Prato allo Stelvio con l’obiettivo di tornare al più presto in campo e lasciarsi definitivamente alle spalle il grave infortunio al ginocchio che lo aveva costretto a un lungo stop. «Ora invece sto bene. Chiaramente non ho ancora i 90 minuti nelle gambe, ma durante le vacanze mi sono allenato. Prima del raduno, su consiglio del direttore Petrach

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