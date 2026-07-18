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Il Torino si stringe intorno a Francini per la scomparsa della figlia: il cordoglio del club granata

La 28enne lottava da tempo contro una grave malattia: il fratello è attualmente l'allenatore della prima squadra femminile granata
1 min
Torino

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Il Torino e il presidente Urbano Cairo hanno voluto stringersi intorno a Giovanni Francini, ex calciatore granata, per la scomparsa della figlia Martina. La 28enne combatteva da anni contro una grave malattia. Oltre al club granata, si è unito al dolore dell'ex calciatore anche il Napoli, società in cui Francini militò negli anni d'oro insieme a Diego Armando Maradona.

Il cordoglio del Torino

"Profondamente addolorati per la triste notizia, si stringono con affetto intorno a Giovanni Francini, ex calciatore granata, e a tutta la famiglia, nel ricordo di Martina Francini, troppo presto strappata all'affetto dei suoi cari - si legge nella nota del club di via Viotti - alla mamma Lucilla, ai fratelli Fulvio (allenatore della prima squadra femminile del Torino Fc), Alessio e Filippo, a tutti i parenti e ai tantissimi amici il profondo cordoglio e il fraterno abbraccio del mondo granata".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Torino

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