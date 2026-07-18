Toro, esordio super per Abate contro il Pinzolo Valrendena: i granata ne fanno 13

Scende in campo per la prima volta in stagione il Torino di Igazio Abate. Esordio assoluto per il tecnico ex Juve Stabia sulla panchina del club granata nel test amichevole contro il Pinzolo Valrendena, squadra locale che milita nel campionato di Prima Categoria. Tredici le reti messe a segno dalla Toro: in gol Simeone, Oristanio (doppietta), Casadei (doppietta), Gabellini (tripletta), Kulenovic (quattro) e Njie. Esordio positivo per l'ex trequartista di Venezia e Parma, che si mette subito in mostra nella prima sgambata della stagione del club granata. Da segnalare anche il poker di Kulenovic, il cui futuro è ancora tutto da decifrare.