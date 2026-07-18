Toro, esordio super per Abate contro il Pinzolo Valrendena: i granata ne fanno 13

Scende in campo per la prima volta in stagione il Torino di Igazio Abate. Esordio assoluto per il tecnico ex Juve Stabia sulla panchina del club granata nel test amichevole contro il Pinzolo Valrendena, squadra locale che milita nel campionato di Prima Categoria. Tredici le reti messe a segno dalla Toro: in gol Simeone, Oristanio (doppietta), Casadei (doppietta), Gabellini (tripletta), Kulenovic (quattro) e Njie. Esordio positivo per l'ex trequartista di Venezia e Parma, che si mette subito in mostra nella prima sgambata della stagione del club granata. Da segnalare anche il poker di Kulenovic, il cui futuro è ancora tutto da decifrare.
Toro, il programma delle amichevoli
Dopo aver messo in archivio il primo test amichevole nel migliore dei modi, la squadra di Abate riprenderà gli allenamenti in vista di quella che sarà la seconda amichevole di questo precampionato, ovvero quella contro l'Alcione Milano in programma il prossimo 22 luglio. Il club granata affronterà poi il Cittadella - in assenza dei tifosi - per poi concludere la preparazione contro Burnley ed Avellino in vista della prima giornata di Serie A contro il Milan di Amorim.