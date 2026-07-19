Toro, primi giudizi: Oristanio e Casadei protagonisti, occhio a Kulenovic e Gabellini

Se dovesse arrivare un’offerta, potrebbe lasciare il Toro, nonostante sia arrivato solamente a gennaio. Ma nell’attesa che l’offerta arrivi, Sandro Kulenovic si è messo in mostra nella prima amichevole stagionale balzando in testa alla classifica marcatori estiva. Contro il Pinzolo Valrendena ha segnato 4 gol (e ne ha sbagliato anche un altro) mettendo così la firma sul 13-0 finale. Certo la concorrenza in attacco è ampia, considerato che il modulo su cui Abate sta lavorando è il 3-4-2-1 e in squadra ci sono anche Simeone e Zapata, due giocatori difficili da tenere in panchina (e al momento in rosa c’è pure Adams). E poi c’è Pellegri, che sta recuperando dall’infortunio al ginocchio e che resterà. Il futuro di Kulenovic lo si scoprirà nelle prossime settimane, intanto il centravanti croato ha iniziato a mettersi in mostra agli occhi di Abate con un poker.

C’è anche un altro attaccante che ha iniziato con il piede giusto, ma che potrebbe proseguire la stagione altrove: Tommaso Gabellini. Di reti ne ha segnate tre, una in meno rispetto al compagno croato, ma solamente perché il palo su un suo colpo di testa gli ha negato la quarta gioia. L’ormai ex centravanti della Primavera verrà ceduto in prestito, in modo che possa giocare con continuità e fare esperienza.

Restando in tema giovani, pur senza scrivere il proprio nome sul tabellino dei marcatori, si è messo in luce con una buona prestazione anche Andrea Luongo. Il centrocampista è stato l’ultimo in ordine di tempo a da aggregarsi in pianta stabile al gruppo di Abate (nei primi giorni della settimana aveva lavorato a Spiazzo con la Primavera), ma ha impiegato davvero poco tempo a impressionare il neoallenatore granata. Lo dimostra anche il fatto che ieri, nella prima amichevole, il tecnico lo abbia schierato nella formazione titolare, preferendolo a Gineitis come partner di Ilic a centrocampo. Luongo ha strappato gli applausi dei tifosi presenti recuperando palloni e gestendoli bene. Certo di lavoro deve compierne ancora molto per riuscire a imporsi in maniera definitiva, ma sta dimostrando di avere buone qualità tecniche e grande personalità. Senza dimenticare che il tempo è sicuramente dalla sua parte. Tra i giocatori che più hanno impressionato in maniera positiva, da segnalare anche Casadei e Oristanio, entrambi autori di una doppietta.

I flop

Dopo la prima settimana di ritiro e di allenamenti intesi non si può certo parlare di bocciature. Ma c’è qualche giocatore che è apparso un po’ più indietro dal punto di vista della condizione rispetto ai compagni: è il caso per esempio di Gvidas Gineitis, che appare ancora lontano dalla migliore forma fisica e ha dato l’impressione di doversi ancora integrare alla perfezione nei meccanismi di gioco del nuovo allenatore. Abate lo ha schierato solamente nel secondo tempo, ma in mezzo al campo, pur facendo valere le proprie superiori qualità tecniche, non è riuscito a incidere come avrebbe voluto.

Deve ancora crescere dal punto di vista della condizione atletica anche Zalan Kugyela: l’esterno ungherese ha giocato nell’undici iniziale sulla fascia sinistra, ha spinto, ma ha lasciato anche l’impressione di poter fare ben di più. Come detto, però, siamo ancora alla prima settimana di lavoro in ritiro: anche lui avrà tempo di migliorare.