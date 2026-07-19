Ismajli, carica Torino: "Con Abate stiamo lavorando bene. Sorprese? Vi faccio un nome"

"La prima settimana è andata. Stiamo lavorando alla grande e con il nuovo allenatore che ha le sue idee di gioco, siamo lì e serve ancora un po' di lavoro e di tempo". Così il difensore del Torino, Ardian Ismajli, fa il punto sul ritiro dei granata a Pinzolo. "Il calcio è un gioco di squadra, tutti andiamo su e tutti andiamo giù. La palla parte da dietro, il mister vuole questo, uscire dal basso con la palla a terra. Vediamo come fare il meglio possibile, per ora stiamo abbastanza bene e manca ancora un mese alla prima partita in coppa" ha proseguito poi il difensore granata in conferenza stampa dal ritiro di Pinzolo.
Ismajli: "Cacciamani potrà ripetersi con noi in Serie A"
"Abbiamo tanti giovani di prospettiva su cui il Toro potrà contare in futuro, ma ne cito uno su tutti - continua il centrale dalla Val Rendena - e dico Cacciamani. Per un giovane non è importante dove vai a giocare ma mettere partite e minuti nelle gambe per aumentare l'esperienza. Cacciamani ha fatto tutto questo alla Juve Stabia con mister Abate. Ha fatto una grande stagione con il mister e potrà ripetersi con noi in Serie A." Queste le parole del difensore del Torino Ismajli, che si è soffermato particolarmente sul talento del giovane attaccante granata, reduce dalla stagione in prestito alla Juve Stabia con cui ha collezionato 36 presenze, 2 gol e 4 assist in Serie B, disputando anche i playoff con la squadra campana. E chissà che non possa essere l'elemento in più del Toro di Abate...