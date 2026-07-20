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Ilkhan, sospiro di sollievo: starà fuori per 15 giorni  

Gli esami a cui si è sottoposto il centrocampista hanno evidenziato un sovraccarico muscolare alla coscia destra
Andrea Piva
1 min
ilkhanTorino
Torino

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PINZOLO - Può tirare un bel sospiro di sollievo Emirhan Ilkhan: l’infortunio muscolare che lo ha costretto a saltare la prima amichevole stagionale, quella vinta 

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