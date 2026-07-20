Ilkhan, sospiro di sollievo: starà fuori per 15 giorni  

Scopri tutte le offerte
Hai già un abbonamento? Accedi
PINZOLO - Può tirare un bel sospiro di sollievo Emirhan Ilkhan: l’infortunio muscolare che lo ha costretto a saltare la prima amichevole stagionale, quella vinta
Abbonati per continuare a leggere
Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.
oppure
o entra con DISQUS