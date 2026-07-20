Oristanio: "Abate ci chiede di avere coraggio e personalità. Il gruppo deve essere al primo posto"

"Il mister ha tantissime idee e dobbiamo metterle solo in pratica. Ci chiede di avere coraggio, personalità , cerca di trasmetterci dei concetti chiari, puliti, dobbiamo essere a volte sfrontati e altre molto disciplinati". Gaetano Oristanio racconta così, a Sky Sport, l'impatto al Torino col nuovo allenatore, Ignazio Abate . " Il gruppo deve essere al primo posto , dobbiamo sempre essere uniti, compatti, in ogni situazione e in ogni momento della stagione - continua l'ex Parma - Essere giovane o vecchio cambia poco, bisogna dare il 110% ed essere sempre disponibili, l'atteggiamento deve essere sempre lo stesso, in ogni allenamento e in ogni partita". A livello personale Oristanio cerca "la continuità, è quella che ti dà risultati e ti fa stare bene", mentre per quanto riguarda il pubblico granata osserva: "Ogni giorno c'è un quantità di tifosi impressionante, vengono da ogni parte d'Italia e questo ti dice tanto sulla grandezza del Torino, una società vincente con una grandissima storia".

Oristanio e l'esordio contor il Toro: "Era una partita bellissima"

Gaetano Oristanio si è anche soffermato su quello che, fatalità, è stato il suo esordio in Serie A proprio contro il Torino: “Una bellissima emozione perché ho giocato a titolare, era una partita bellissima, era la mia prima partita in Serie A e penso sia il sogno di ogni ragazzino che inizia a giocare a calcio e quindi la ricordo veramente con molta, molta emozione, un bellissimo ricordo”. E sulla ricerca del gol su punizione: “Ci alleniamo tutti per quello, è un gesto tecnico molto bello quindi non sono l’unico a voler segnare su punizione”. Il nuovo calciatore granata ha già trovato la via del gol con il suo nuovo club, siglando una doppietta in amichevole contro il Pinzolo.