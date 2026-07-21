Torino, la nuova maglia away è un omaggio al River Plate: "Una sola passione condivisa"

Il Torino ha svelato la nuova maglia da trasferta per la stagione 2026/27, un kit che va ben oltre il semplice aspetto estetico. Realizzata da Joma, la divisa rende omaggio allo storico rapporto che lega il club granata al River Plate , un'amicizia sportiva che dura da oltre un secolo. Il progetto unisce tradizione, identità e innovazione in un'unica creazione. Ogni dettaglio è stato studiato per raccontare un legame speciale che continua a emozionare tifosi di entrambe le squadre. Una maglia che diventa così simbolo di appartenenza e memoria condivisa.

Un omaggio all'Eterna Amistad tra Torino e River Plate

La nuova divisa da trasferta nasce per celebrare il profondo rapporto che unisce Torino e River Plate, conosciuto da tutti come "Eterna Amistad". Un legame costruito nel corso delle generazioni e alimentato dalla passione di due tifoserie che, pur separate da migliaia di chilometri, condividono gli stessi valori sportivi. La stagione 2026/27 rende questo tributo ancora più significativo, poiché coincide con i 120 anni di storia del Torino e i 125 del club argentino. Due anniversari prestigiosi che trovano espressione in un'unica maglia celebrativa. Negli anni i due club si sono già scambiati diversi omaggi simbolici attraverso le rispettive divise, consolidando una tradizione ormai riconosciuta da entrambe le tifoserie. Questo nuovo capitolo rafforza ulteriormente un rapporto che va oltre il calcio giocato. È il racconto di un'amicizia autentica, capace di attraversare epoche e continenti senza perdere la propria forza.

Design esclusivo e materiali innovativi Dal punto di vista estetico, la maglia presenta una base completamente bianca attraversata dall'iconica banda diagonale rossa ispirata al River Plate. La fascia prende forma dal toro stilizzato, simbolo del Torino, e si trasforma progressivamente fino ad assumere la caratteristica tonalità granata, creando un elegante effetto sfumato. Questa scelta grafica rappresenta l'incontro tra le identità dei due club e il ponte ideale che unisce Torino al Río de la Plata. Il colletto a polo con inserti a contrasto richiama invece lo stile classico delle divise del passato, aggiungendo un tocco di raffinatezza.

Sul fronte tecnico, Joma ha utilizzato un tessuto composto al 100% da poliestere riciclato ottenuto dal recupero di bottiglie in PET, una soluzione che consente di ridurre sensibilmente l'impatto ambientale. La lavorazione Jacquard migliora la traspirabilità, mentre il sistema Micro-Mesh favorisce la dispersione del sudore nelle zone più sollecitate durante il gioco. Completano la divisa lo stemma in silicone termosaldato, progettato per aumentare il comfort, cuciture rinforzate e finiture elastiche su colletto e polsini, pensate per garantire una vestibilità ottimale. Il risultato è una maglia che abbina eleganza, sostenibilità e prestazioni tecniche, trasformando un semplice kit da gara in un simbolo della storia granata.

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