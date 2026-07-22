Torino, pronta una nuova offerta dell’Anderlecht per Njie

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Continuano a riecheggiare minacciose le sirene estere per i talenti del Toro. L’Anderlecht, infatti, non ha perso le speranze di arrivare al gioiellino granata Alieu Njie e mantiene alto il pressing nei confronti dello svedese. Insomma, meglio restare vigili. A maggior ragione in considerazione del fatto che la formazione belga appare pronta a sfoderare un nuovo assalto al talento classe 2005, nonchè uno dei pupilli del presidente granata Urbano Cairo. Quest&rsqu
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