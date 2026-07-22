Abate: sudore e sacrificio

Le parole pronunciate da Sandro Kulenovic lunedì mattina, dopo aver concluso uno dei tanti giri di campo, illustrano come meglio non potrebbero il tenore degli allenamenti a Pinzolo: «Non ho mai visto una cosa così». Eppure il centravanti croato non è un calciatore alla prime armi, ha 26 anni e di ritiri nel corso della sua carriera ne ha fatti tanti, con squadre e allenatori differenti. Ha giocato, per esempio, in Polonia nel Legia V