Abate: sudore e sacrificio

Hai già un abbonamento? Accedi
Le parole pronunciate da Sandro Kulenovic lunedì mattina, dopo aver concluso uno dei tanti giri di campo, illustrano come meglio non potrebbero il tenore degli allenamenti a Pinzolo: «Non ho mai visto una cosa così». Eppure il centravanti croato non è un calciatore alla prime armi, ha 26 anni e di ritiri nel corso della sua carriera ne ha fatti tanti, con squadre e allenatori differenti. Ha giocato, per esempio, in Polonia nel Legia V
Abbonati per continuare a leggere