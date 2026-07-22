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Cairo: "Toro, ho fatto un passo indietro. Non ero neppure alla presentazione di Abate..."

Il presidente granata ha spiegato la scelta di non partecipare alla presentazione del nuovo tecnico: le dichiarazioni
1 min
Torino

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"Io ho voluto fare un po’ un passo indietro, avete visto che non ho partecipato neanche alla presentazione del nuovo mister Abate, cosa che invece ha fatto Petrachi in mia vece". Così il presidente del Torino Urbano Cairo, a margine della presentazione a Milano del Festival dello Sport, rispondendo a chi gli chiedeva della decisione del ritorno del tifo organizzato granata allo stadio.

Su Abate

"Credo che oggi serva lasciare lavorare bene Abate aiutandolo con qualche innesto importante di mercato, ci stiamo lavorando con Petrachi per fare le cose il più rapidamente possibile. Io seguo ovviamente con grande attenzione, ma credo sia importante lasciare lavorare bene insieme Petrachi e Abate. Il mister l’ho visto sul campo molto bene, mi sta piacendo, è chiaro che è ancora l’inizio ma le prime sensazioni sono molto positive", ha concluso Urbano Cairo.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Torino

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