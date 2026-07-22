Torino, altra vittoria per Abate: Kulenovic stende l'Alcione Milano dal dischetto

Dopo il roboante 13-0 rifilato al Pinzolo Valrendena nella prima uscita targata Ignazio Abate, il Torino vince ancora e supera 1-0 l'Alcione Milano grazie alla rete su rigore al 59' di Sandro Kulenovic. L'attaccante croato, dopo la breve parentesi nella Primavera della Juve nella stagione 2017-18, lo scorso gennaio è tornato a Torino, stavolta sponda granata, dalla Dinamo Zagabria. È dunque suo il gol che decide l'amichevole di Pinzolo.
Toro, Cacciamani e Luongo in mostra
Sotto gli occhi del direttore sportivo Gianluca Petrachi, i granata fanno nuovi esperimenti con il 3-4-2-1 portato dal nuovo tecnico. Nel primo tempo serve una bella parata di Paleari per evitare lo svantaggio, mentre nel Toro provano a mettersi in mostra i giovani Cacciamani e Luongo. Nella ripresa, invece, dopo il palo colpito dall'Alcione Milano, Kulenovic riesce a sbloccare la sfida realizzando dagli undici metri. La squadra di Abate entra così negli ultimi giorni di ritiro a Pinzolo che si concluderà sabato pomeriggio con il terzo e ultimo test in Val Rendena, alle 17 contro un'altra formazione di Serie C, il Cittadella.