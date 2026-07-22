Torino, altra vittoria per Abate: Kulenovic stende l'Alcione Milano dal dischetto

Dopo il roboante 13-0 rifilato al Pinzolo Valrendena nella prima uscita targata Ignazio Abate, il Torino vince ancora e supera 1-0 l'Alcione Milano grazie alla rete su rigore al 59' di Sandro Kulenovic. L'attaccante croato, dopo la breve parentesi nella Primavera della Juve nella stagione 2017-18, lo scorso gennaio è tornato a Torino, stavolta sponda granata, dalla Dinamo Zagabria. È dunque suo il gol che decide l'amichevole di Pinzolo.