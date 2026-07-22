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Torino, altra vittoria per Abate: Kulenovic stende l'Alcione Milano dal dischetto

Un rigore al 59' dell'attaccante croato, ex Primavera della Juve, decide l'amichevole contro i lombardi. Ultimo test in Val Rendena sabato alle 17 contro il Cittadella
2 min
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Torino, altra vittoria per Abate: Kulenovic stende l'Alcione Milano dal dischetto © Marco Canoniero
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Dopo il roboante 13-0 rifilato al Pinzolo Valrendena nella prima uscita targata Ignazio Abate, il Torino vince ancora e supera 1-0 l'Alcione Milano grazie alla rete su rigore al 59' di Sandro Kulenovic. L'attaccante croato, dopo la breve parentesi nella Primavera della Juve nella stagione 2017-18, lo scorso gennaio è tornato a Torino, stavolta sponda granata, dalla Dinamo Zagabria. È dunque suo il gol che decide l'amichevole di Pinzolo. 

Toro, Cacciamani e Luongo in mostra

Sotto gli occhi del direttore sportivo Gianluca Petrachi, i granata fanno nuovi esperimenti con il 3-4-2-1 portato dal nuovo tecnico. Nel primo tempo serve una bella parata di Paleari per evitare lo svantaggio, mentre nel Toro provano a mettersi in mostra i giovani Cacciamani e Luongo. Nella ripresa, invece, dopo il palo colpito dall'Alcione Milano, Kulenovic riesce a sbloccare la sfida realizzando dagli undici metri. La squadra di Abate entra così negli ultimi giorni di ritiro a Pinzolo che si concluderà sabato pomeriggio con il terzo e ultimo test in Val Rendena, alle 17 contro un'altra formazione di Serie C, il Cittadella.

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