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"Il mio Toro da brividi. Milan sogno infranto"

"Mazzarri fondamentale per me, però in quel gruppo tutti eravamo disposti a morire per un compagno. Grazie a Mihajlovic ho svoltato"
Paolo Pirisi
1 min
TorinoBaselli
"Il mio Toro da brividi. Milan sogno infranto"© www.imagephotoagency.it
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Gioca nell’Al-Ittifaq, in ritiro pre-campionato a Bardonecchia. Ma non dimentica la vicina Torino. Daniele Baselli apre il cassetto dei ricordi, spaziando nel suo passato granata. Rivivendo momenti e persone, non solo legate al Toro. Ripensando ad un’ottima carriera, che se solo avesse sfruttato il vento a favore nei momenti

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