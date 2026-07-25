"Il mio Toro da brividi. Milan sogno infranto"

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Gioca nell’Al-Ittifaq, in ritiro pre-campionato a Bardonecchia. Ma non dimentica la vicina Torino. Daniele Baselli apre il cassetto dei ricordi, spaziando nel suo passato granata. Rivivendo momenti e persone, non solo legate al Toro. Ripensando ad un’ottima carriera, che se solo avesse sfruttato il vento a favore nei momenti
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