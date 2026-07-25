Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

C’è pure l’idea Tomiyasu. Giorni d’attesa per Perri

Contatti con l’entourage del difensore giapponese, anche lui disponibile a parametro zero
Andrea Piva Nicolò Schira
1 min
TorinoPerritomiyasu
C’è pure l’idea Tomiyasu. Giorni d’attesa per Perri© Getty Images
Torino

Torino

Tutte le notizie sulla squadra

Dopo Cömert il Toro potrebbe pescare ancora dal bacino degli svincolati per rinforzare il proprio pacchetto difensivo. Occhio in tal senso al nome di Takehiro Tomiyasu, messosi in luce nell’ultimo Mondiale come uno dei difensori più solidi e affidabili. A 28 anni il giapponese appare pronto a tornare protagonista dopo i tanti infortuni che ne avevano tarpato l’ascesa negli ultimi 30 mesi. Tanto da essere scaricato dall’Arsenal, che l’aveva

Abbonati per continuare a leggere

Abbonamento Plus+

Accedi a tutti i contenuti premium

€ 49,90

€ 5,00 all'anno

 

Abbonati ora
Scopri tutte le offerte

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS