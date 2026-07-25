C’è pure l’idea Tomiyasu. Giorni d’attesa per Perri

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Dopo Cömert il Toro potrebbe pescare ancora dal bacino degli svincolati per rinforzare il proprio pacchetto difensivo. Occhio in tal senso al nome di Takehiro Tomiyasu, messosi in luce nell’ultimo Mondiale come uno dei difensori più solidi e affidabili. A 28 anni il giapponese appare pronto a tornare protagonista dopo i tanti infortuni che ne avevano tarpato l’ascesa negli ultimi 30 mesi. Tanto da essere scaricato dall’Arsenal, che l’aveva
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