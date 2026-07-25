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Torino, Abate chiude il ritiro a Pinzolo con una sconfitta: vince il Cittadella nel finale

Il rigore trasformato da Bunino negli ultimi istanti di gara condanna il club granata in Val Rendena. Adesso si torna al Filadelfia
2 min
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Il ritiro del Torino a Pinzolo si chiude con una sconfitta, la terza e ultima amichevole in Val Rendena finisce 1-0 per il Cittadella. La formazione di Serie C passa al 90' grazie a un rigore trasformato da Bunino, in precedenza la squadra di Abate aveva mostrato grandi difficoltà nel costruire azioni da gol anche a causa delle gambe pesanti per i duri lavori svolti in altura. L'unica vera occasione del Toro è rappresentata da un palo di Njie, i granata devono ancora crescere e si attende un'accelerata sul mercato, con gli arrivi del portiere Perri dal Leeds e del difensore svincolato Comert che sono sempre più vicini. Ora Simeone e compagni lasceranno Pinzolo e torneranno ad allenarsi al Filadelfia, il prossimo impegno di venerdì nel quartier generale contro la Virtus Entella è ancora da ufficializzare.

Toro, prima sconfitta per Abate: i prossimi impegni

La goleada con il Pinzolo per 13-0 e la vittoria di misura per 1-0 contro l'Alcione Milano: questi i primi due risultati portati a casa dal nuovo Torino di Ignazio Abate, che ha subito una battuta d'arresto nell'ultimo test contro il Cittadella negli istanti finali di partita. Il club granata, oltre al match contro la Virtus Entella come affermato precedentemente, se la vedrà il 2 agosto contro il Burnley - squadra che milita in Championship - e l'Avellino di Alessandro Nesta l'8 agosto, il quale ha ottenuto una vittoria per 24-0 nella prima amichevole - nonché prima gara in assoluto da allenatore del club campano - contro il Castel di Sangro. Tutti i test del Toro, precedono l'esordio in Serie A di Abate sulla panchina granata contro il Milan di Amorim, reduce dal test odierno contro il Celtic termiato col punteggio di 2-2.

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