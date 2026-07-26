Poche idee e zero gol: Toro ko col Cittadella e contestato

INVIATO A PINZOLO - Il ritiro del Toro a Pinzolo è finito con i fischi e alcuni «sveglia» urlati dai tifosi delusi per la sconfitta contro il Cittadella, squadra che milita nel campionato di Serie C. Eppure nel corso dei novanta minuti disputata ieri, le due categoria di differenza tra le due squadre non si sono viste: non lo dice solo l’1-0 finale per i veneti, ma anche le prestazioni generali delle due squadre, che si sono a lungo equivalse anche per numero di occasioni di occasioni create. Da una parte Oristanio ha soltanto sfiorato il bersaglio in un paio di occasioni mentre Njie ha colpito un palo, dall’altra Sangalli e Redolfi hanno costretto Paleari a due parate tutt’altro che banali. E una conclusione di Barberis ha sfiorato il palo. Poi, al 90’, Dellavalle ha atterrato Bunino in area e lo stesso centravanti del Cittadella ha trasformato il rigore che alla fine ha deciso la partita.

Luongo entusiasma, Njie brilla Chi ieri ha scelto di recarsi a Pinzolo per seguire da vicino l’ultimo test della squadra di Abate, sperava di vedere qualcosa di molto diverso, il Toro è invece apparso ancora spento, con poche idee e si è affidato più che altro alle iniziative dei singoli: le serpentine di Njie, le giocate di Oristanio, l’incredibile voglia di mettersi in mostra di Luongo. A proposito, il giovane centrocampista anche contro il Cittadella è stato uno dei più positivi in casa granata: ha lottato, recuperato palloni, si è proposto con continuità per riceverli e ha provato anche una conclusione dal limite (tiro ribattuto dalle gambe di un avversario). Ogni giocata di Luongo è stata accolta con convinti applausi da parte dei tifosi, ormai affezionatisi a lui: d’altronde il giovane regista è stato la rivelazione del ritiro e il fatto che provenga dal settore giovanile lo sta aiutando a entrare ancora di più nel cuore dei sostenitori granata. Tornando a quanto visto in campo contro il Cittadella, va detto che la prestazione sottotono del Toro può essere giustificata dai carichi di lavoro di queste settimane. Molti giocatori sono apparsi imballati, affaticati dalle due settimane di allenamento e con il passare dei minuti la lucidità di molti è calata sempre più, così come è calata la forza nelle gambe per provare a fare quello scatto in più che sarebbe servito. Insomma, è stata una classica partita di calcio d’estate. Certo il risultato di quest’ultimo test ha ricordato un po’ ciò che è avvenuto la scorsa estate, quando un Torino costruito male veniva preso a pallate dal Monaco (per due volte) e dal Valencia, dopo aver faticato contro l’Ingolstadt e aver battuto solamente la Cremonese in tutto il precampionato.

Un Toro diverso L’impressione però è che quello di Abate sia un Toro diverso, che anche gli stessi calciatori credano maggiormente alle idee dell’allenatore e lo seguano con maggiore convinzione. Il tecnico ha però bisogno di tempo e soprattutto di rinforzi, perché è chiaro che la rosa attuale non sia completa, che non possa fare molta strada quando il campionato inizierà. Lo sa anche Petrachi, che ieri (come aveva fatto mercoledì contro l’Alcione Milano) ha assistito alla partita da bordo campo e sta cercando gli innesti giusti per completare la squadra, per evitare che quei fischi e quei «sveglia» gridati ieri possano poi essere ripetuto anche nei prossimi mesi. Subito dopo la fine della partita contro il Cittadella, il Toro ha lasciato Pinzolo: ora Zapata e compagni avranno un paio di giorni liberi prima di riprendere il lavoro al Filadelfia. Domenica saranno poi impegnati in amichevole sul campo del Burnley, nelle prossime ore dovrebbe però essere ufficializzato il test di giovedì contro la Virtus Entella al Filadelfia. Il 5 agosto, sempre al Fila, dovrebbe disputarsi il test contro il Vado.