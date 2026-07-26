Oristanio almeno ci prova, Adams ancora imballato: le pagelle del Torino

Mascardi 6 Aveva detto di essere bravo con i piedi, lo dimostra con passaggi sempre precisi. Non deve mai intervenire con le mani per sventare pericoli.

Paleari (1’ st) 6.5 È autore di due parate difficili, in particolare quella al 90’ sul colpo di testa di Redolfi. Si arrende solo al rigore di Bunino.

Coco 6 Non ha difficoltà a contenere gli attaccanti avversari e riesce a far valere la propria esperienza..

Dellavalle (31’ st) 5 Causa il rigore che decide la partita commettendo un fallo su Bunino.

Ismajli 6 Appare sempre sicuro al centro della difesa e compie alcune buone chiusure. È già una certezza per Abate.

Biraghi 6 Nessun intervento decisivo, ma è in crescita dal punto di vista della condizione.

Bianay Balcot 5 Non riesce a spingere come dovrebbe e a creare qualche problema ai terzini del Cittadella.

Aboukhlal (1’ st) 6 Sulla propria fascia crea qualche insidia agli avversari. Prova anche la conclusione in un paio di circostanze.

Ilic 5 Appare stanco e per tutto il primo tempo in mezzo al campo lo si vede troppo poco.

Gineitis (1’ st) 5.5 Fa meglio rispetto al compagno che sostituisce, ma può e deve crescere ancora.

Luongo 6.5 Ormai non sorprende più ed è ancora una volta tra i migliori in campo. Diverse buone giocate (sottolineate dagli applausi dei tifosi presenti) e un solo errore a fi ne primo tempo.

Njie 6.5 Quando ha spazio per gli avversari è una spina nel fi anco. Sfortunato nel secondo tempo quando colpisce anche un palo.

Cacciamani (20’ st) 6 Ha un altro passo rispetto agli avversari (ma anche ai compagni) e per fermarlo spesso i giocatori del Cittadella sono costretti a ricorrere al fallo.

Oristanio 6.5 È il calciatore granata che prova più di tutti la conclusione, sfi ora il gol in un paio di occasioni. Decisamente in crescita rispetto all’ultima uscita.

Adams (14’ st) 5.5 Ancora molto imballato, come normale che sia considerato che ha iniziato ad allenarsi solamente lunedì.

Casadei 5 I tanti chilometri percorsi si fanno sentire, non riesce a incidere.

Dalla Vecchia (31’ st) ng.

Kulenovic 5.5 Il capocannoniere del ritiro del Toro stavolta rimane a secco. Viene ben contenuto dai difensori avversari.

Simeone (1’ st) 5.5 Fa tanto movimento senza palla, si propone con continuitp, ma non riesce mai a rendersi pericoloso.

All. Abate 5.5 Non è un voto al lavoro svolto dal tecnico in ritiro, ma solo ai 90 minuti contro il Cittadella in cui il Toro non è riuscito a mettere in pratica le idee dell’allenatore