Toro, preso Comuzzo! Oggi le visite di Cömert

Missione compiuta. L’inseguimento scattato una ventina di giorni fa e svelato in anteprima da Tuttosport lo scorso 6 luglio è arrivato ieri sera al traguardo: dopo lo svizzero Eray Cömert il Torino prende anche Pietro Comuzzo per rinforzare la propria retroguardia. Un colpo di mercato targato Gianluca Petrachi, che l’ha strappato alla concorrenza di mezza Serie A . In queste settimane, infatti, diverse società nostrane avevano cercato e sondato il terreno con l’agente Michelangelo Minieri per il talento classe 2005: dalla Lazio al Sassuolo passando per Bologna, Como e Udinese. Alla fine però l’ha spuntata il Toro, che si è dimostrato maggiormente interessato e deciso nel puntare sul centrale, arrivato anche a essere convocazione in nazionale un anno fa, tanto che il Napoli e l’Al Hilal erano arrivati ad offrire ben 35 milioni tra gennaio e luglio 2025, pur di assicurarselo. Nei mesi successivi le difficoltà della Fiorentina hanno messo in discussione Comuzzo , che - complice una stagione tribolata - è addirittura finito sul mercato dopo gli acquisti di Dragusin e Viery. Un’occasione davvero invitante che i granata hanno deciso di cogliere il volo. Il difensore arriva alla corte di Ignazio Abate in prestito oneroso (1 milione) con diritto di riscatto (20 milioni).

Senza neanche una percentuale sulla futura vendita in favore della Fiorentina , com’era stato inizialmente richiesto dalla dirigenza della Fiorentina e che aveva richiesto ieri mattina di rallentare le negoziazioni, poi sbloccate nel tardo pomeriggio grazie al lavoro diplomatico dell’agente Minieri. Il giovane centrale incarna in pieno le linee guida del nuovo corso granata: giovane, forte e italiano. Ecco perché il Toro nel weekend ha accelerato con decisione per arrivare al traguardo. Detto, fatto. Ieri sera lo scambio dei documenti tra i due club, che oggi completeranno l’affare. Tanto che già in serata Comuzzo potrebbe arrivare a Torino per sostenere nella giornata di domani le visite mediche di rito. Dopodiché il difensore firmerà il contratto fino al 2031, ovvero per altri 4 anni in caso di acquisto a titolo definitivo tra 10 mesi. La cifra concordata per il riscatto è comunque molto alta per gli standard granata. Negli ultimi anni, salvo rare eccezioni rappresentate dai giocatori i cui riscatti erano fissati a cifre basse, Cairo a fine stagione ha sempre fatto tornare alla base tutti i giocatori arrivati a titolo temporaneo, provando al massimo a riprenderli a un prezzo scontato. Ma ci è riuscito pochissime volte (Vlasic e Lazaro sono tra i pochi a essere stati alla fine acquistati).

Cömert, il saluto al Valencia

E se Comuzzo dovrebbe svolgere domani le visite mediche, Cömert inizierà l’iter oggi pomeriggio, per poi completarlo domani mattina e successivamente firmare il contratto biennale con il Toro. Prima della firma con la società granata, nella serata di ieri, il centrale ha postato un lungo messaggio di saluti al Valencia, quella che ormai è la sua ex squadra: «Tifosi del Valencia, è arrivato il momento di dirsi addio. Ho sperato di poter continuare insieme, ma a volte bisogna prendere un’altra strada». Da domani, come detto, il centrale svizzero sarà a tutti gli effetti un nuovo calciatore del Torino e nel pomeriggio avrà la possibilità di conoscere sia il suo nuovo allenatore, Abate, che i suoi nuovi compagni: al Filadefia è infatti in programma la ripresa degli allenamenti dopo il ritiro di Pinzolo. Il tecnico granata presto potrà quindi iniziare a lavorare con quelli che dovrebbero essere i suoi nuovi centrali titolari, dopo che nelle due settimane di ritiro in Trentino aveva avuto a disposizione, oltre a Ismajli e a Coco, i giovani Carrascosa e Pellini, Biraghi che è sul mercato e Dellavalle, che è rientrato dal prestito al Modena, ma ha già le valigie pronte: l’ex capitano della Primavera ha accettato la proposta del Padova e domani sarà nella città veneta per le visite mediche e la firma sul contratto. Si trasferirà in prestito. Dopo aver chiuso, per il momento, la questione difensori, Petrachi spera di poter chiudere in fretta anche quella che riguarda il portiere: il Leeds è sempre più vicino a Trafford, appena avrà definito l’acquisto dell’estremo difensore, il club inglese lascerà partire Perri. L’accordo per il brasiliano è totale: arriverà in prestito con diritto di riscatto.