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Toro, Biraghi ora può restare. Ma se arriva un’offerta…

L’ingaggio elevato (1,7 milioni) complica la cessione. Il difensore ha ancora un anno di contratto con i granata
Nicolò Schira
1 min
Toro, Biraghi ora può restare. Ma se arriva un’offerta…© Marco Canoniero
Torino

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Da sicuro partente a possibile risorsa per la rosa del Torino 2026/27: questa la parabola che potrebbe apprestarsi a vivere presto Cristiano Biraghi. Il terzino granata, infatti, sta favorevolmente colpendo Ignazio Abate in questa prima fase della stagione. Mica poco, soprattutto considerate le premesse iniziali. Per età avanzata (34 anni) e stipendio elevato (1,7 milioni a stagione, più di 3 lordi) Biraghi appariva destinato a essere ceduto alt

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