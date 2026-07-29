Toro, Biraghi ora può restare. Ma se arriva un’offerta…

Hai già un abbonamento? Accedi
Da sicuro partente a possibile risorsa per la rosa del Torino 2026/27: questa la parabola che potrebbe apprestarsi a vivere presto Cristiano Biraghi. Il terzino granata, infatti, sta favorevolmente colpendo Ignazio Abate in questa prima fase della stagione. Mica poco, soprattutto considerate le premesse iniziali. Per età avanzata (34 anni) e stipendio elevato (1,7 milioni a stagione, più di 3 lordi) Biraghi appariva destinato a essere ceduto alt
Abbonati per continuare a leggere