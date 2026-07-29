Toro, triplo colpo mercato: Comuzzo, Comert e Fitz-Jim in granata!

Il Torino ha annunciato l'arrivo di Pietro Comuzzo, il difensore è ufficialmente un nuovo giocatore granata. "Il club è lieto di annunciare di aver acquisito dalla Fiorentina, a titolo oneroso e temporaneo con opzione per l'acquisto definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Pietro Comuzzo" fa sapere la società del presidente Urbano Cairo in una nota ufficiale. Nel frattempo, è arrivato all'aeroporto di Caselle il centrocampista olandese classe 2003 Kian Fitz-Jim, prelevato dall'Ajax. Ad accoglierlo il team manager del Toro, Alessandro Gazzi. Il giocatore si appresta a diventare ufficialmente un nuovo calciatore granata e nelle prossime ore sosterrà le visite mediche prima della firma. All'arrivo, ai microfoni di Sky, Fitz-Jim ha salutato i tifosi con un breve messaggio: "Forza Torino!".