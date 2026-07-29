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Toro, triplo colpo mercato: Comuzzo, Comert e Fitz-Jim in granata!

La società granata ha ufficializzato l'arrivo di tre nuovi giocatori: accontentato Abate che vede ampliata la sua rosa
2 min
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Torino

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Il Torino ha annunciato l'arrivo di Pietro Comuzzo, il difensore è ufficialmente un nuovo giocatore granata. "Il club è lieto di annunciare di aver acquisito dalla Fiorentina, a titolo oneroso e temporaneo con opzione per l'acquisto definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Pietro Comuzzo" fa sapere la società del presidente Urbano Cairo in una nota ufficiale. Nel frattempo, è arrivato all'aeroporto di Caselle il centrocampista olandese classe 2003 Kian Fitz-Jim, prelevato dall'Ajax. Ad accoglierlo il team manager del Toro, Alessandro Gazzi. Il giocatore si appresta a diventare ufficialmente un nuovo calciatore granata e nelle prossime ore sosterrà le visite mediche prima della firma. All'arrivo, ai microfoni di Sky, Fitz-Jim ha salutato i tifosi con un breve messaggio: "Forza Torino!".

Ufficiale anche Comert

Dopo Pietro Comuzzo, il Torino ha annunciato anche l'arrivo di Eray Comert. Il club ha ufficializzato il tesseramento del difensore, lo svizzero ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028. Il classe 1998 arriva da svincolato dopo l'esperienza al Valencia e il Mondiale disputato con la sua Svizzera, terminato ai quarti di finale contro l'Argentina. "Tutto il Torino Football Club accoglie Eray Comert con un caloroso benvenuto: buon lavoro, Sempre Forza Toro" si legge nella nota diramata dal club del presidente Cairo.

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