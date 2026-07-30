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Preso anche Fitz-Jim. «Felice di essere qua. Forza Toro!» 

Il centrocampista arriva dall’Ajax a titolo definitivo  per 2,5 milioni oltre al 5% dell’eventuale futura rivendita: adesso la firma, poi l’annuncio ufficiale
Andrea Piva
1 min
Torinofitz-jimCalciomercato
Preso anche Fitz-Jim. «Felice di essere qua. Forza Toro!» 
Torino

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È arrivato a Torino anche Kian Fitz-Jim. Il centrocampista olandese sarà il quinto rinforzo per Ignazio Abate in questa sessione di mercato, dopo che sono già stati annunciati Gaetano Oristanio, Diego Mascardi, Pietro Comuzzo ed Eray Cömert (gli ultimi due ufficializzati ieri). Il verbo è al futuro solamente perché il centrocampist

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