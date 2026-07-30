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Vlasic non perde tempo. Subito prove di 3-4-2-1

Primo giorno di lavoro per Nikola con Abate: il tecnico lo considera uno dei punti fermi della squadra
Ivana Crocifisso
1 min
Torinovlasic
Vlasic non perde tempo. Subito prove di 3-4-2-1© Marco Canoniero
Torino

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Tutte le notizie sulla squadra

Da Pinzolo al Filadelfia: Abate ha ritrovato il gruppo dopo i tre giorni di riposo concessi alla squadra. Chiusa sabato la prima fase di preparazione estiva in Val Rendena, i granata hanno ricominciato ad allenarsi a Torino, con l’obiettivo di arrivare pronti per l’inizio della stagione. Al 15 agosto, data in cui il Toro sarà in campo contro la Carrarese in Coppa Italia, mancano poco più di due settimane e in vista di quel primo impegno Abate oggi ha

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