Cacciamani, allarme rosso Toro: assalto Roma per l'esterno

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Allarme, allarme rosso. Allarme giallorosso, per meglio dire. Adesso i tifosi granata sono in fibrillazione, per usare un eufemismo, per i destini di Alessio Cacciamani. Temono che possa venir già venduto, che possa finire sacrificato sull’altare delle plusvalenze. Cosa farà Cairo? L’allarme, nel caso, non suona per lui. Ma la Roma offrirà abbastanza? La Roma, sì: di cui si scriveva già sul giornale di ieri. Piace, piace molto Cacciamani a
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