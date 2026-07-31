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Cacciamani, allarme rosso Toro: assalto Roma per l'esterno

Il futuro del talento granata nelle mani di Cairo: può essere sacrificato sull'altare delle plusvalenze
Marco Bonetto
1 min
cacciamaniTorinoRoma
Cacciamani, allarme rosso Toro: assalto Roma per l'esterno© foto emmanuele mastrodonato-ag a
Torino

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Allarme, allarme rosso. Allarme giallorosso, per meglio dire. Adesso i tifosi granata sono in fibrillazione, per usare un eufemismo, per i destini di Alessio Cacciamani. Temono che possa venir già venduto, che possa finire sacrificato sull’altare delle plusvalenze. Cosa farà Cairo? L’allarme, nel caso, non suona per lui. Ma la Roma offrirà abbastanza? La Roma, sì: di cui si scriveva già sul giornale di ieri. Piace, piace molto Cacciamani a

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