Gineitis, il Celtic può rilanciare

Il tesoretto per puntellare le casse granata parla lituano e ha le sembianze di un centrocampista. Ogni riferimento non puramente causale va rivolto al classe 2004 Gvidas Gineitis, pescato qualche anno fa dal responsabile del settore giovanile, Ruggero Ludergnani, nella Spal e adesso diventato uomo-mercato su scala internazionale dopo ultima annata nelle fila del Toro. Una parabola che certifica come i granata ci avessero visto lungo in tempi non sospetti. In primavera, infat