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 Museo del Toro al Filadelfia finalmente 2 passi in avanti 

Entro Ferragosto la Giunta approverà la convenzione con la Fondazione che gestisce il centro: sarà il primo via libera al progetto architettonico
Marco Bonetto
1 min
TorinoMuseo TorinoFiladelfia
 Museo del Toro al Filadelfia finalmente 2 passi in avanti © LAPRESSE
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Miracolo? Beh, calma, è prematuro parlare di miracoli. Ma certo sembra incredibile. Invece è proprio così, le istituzioni muovono un ulteriore passo in avanti, significativo, sulla strada che dovrà portare alla realizzazione del Museo del Grande Torino e della Leggenda Granata su via Giordano Bruno, al fianco del campo di allenamento del club granata, là dove un tempo si allungavano le gradinate dei Distinti del glorioso stadio Anni 20. E, l

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