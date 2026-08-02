Al Torino basta Dembele: Burnley battuto, altra vittoria di misura per Abate

Nel mitico Turf Moor, uno degli stadi più antichi al mondo, il Torino si porta a casa il primo test di livello della pre season. Dopo Alcione Milano e Cittadella, il nuovo Toro di Abate vince ancora una volta di misura, ancora una volta per 1-0, questa volta contro il Burnley, retrocesso dalla Premier in Championship nella passata stagione. Tanti esperimenti in vista dell’inizio della stagione e giocatori da valutare per il tecnico granata, specie gli ultimi arrivati che sono riusciti comunque a ritagliarsi un poò di spazio pur essendo arrivati da poco alla corte del nuovo allenatore.

Decide Dembele Comert e Comuzzo sono schierati subito dall'inizio, con Luongo confermato a centrocampo e il duo Vlasic-Njie sulla trequarti. L’inizio è decisamente di marca inglese con tre angoli di fila conquistati e col Toro che trema al 5' sul tiro di Flemming che approfitta di una incomprensione tra due giocatori granata. Simeone suona la carica, impegnando il portiere avversario alla respinta e al 18′ sono i granata a segnare il gol che deciderà poi l'intera sfida: Njie entra in area dalla sinistra e serve Dembélé appostato a due passi dalla linea di porta, gli basta toccarla per spedirla in rete. La reazione inglese non è veemente, Paleari tocca il pallone quel tanto che basta, al 35′, per evitare che il Burnley possa giocarlo, poi il Toro nel finale ha una buona occasione con Simeone, anche se la conclusione dell’argentino finisce alta sopra la traversa.

Spazio per Fitz-Jim Nella ripresa il Torino comincia con qualche cambio: fuori Paleari, Comert, Vlasic e Njie per una trequarti nuova con Oristanio e Casadei, mentre in difesa ci sono Mascardi in porta e Ismajli al centro del terzetto. Simeone va subito vicinissimo al gol del raddoppio, pian piano però i ritmi calano: il Burnley se la gioca col possesso senza riuscire però a costruire occasioni rilevanti. Il Torino prova a mettere in pratica quelle che sono le idee dell’allenatore e cambia ancora. Biraghi per Comuzzo, Adams per Simeone, Fitz-Jim per Luongo, Aboukhlal per Dembélé. Capitano sui piedi di Casadei le occasioni migliori della ripresa, mentre Mascardi a quattro minuti dalla fine è reattivo su Sonne per salvare l'1-0 e un altro successo di misura per Abate.