Toro: anche Paleari attende, ma in bilico

Sirene di mercato per Alberto Paleari. L’estremo difensore brianzolo vanta, infatti, diversi estimatori in giro e si sta guardando intorno, al netto della proposta del Toro di allungare il contratto fino al 2028. Il motivo è semplice: Paleari, pur essendo lusingato dalla stima della dirigenza granata, appare poco allettato dalla possibilità di ricoprire il ruolo di terzo portiere alle spalle di Perri (in arrivo dal Leeds) e Mascardi (appen