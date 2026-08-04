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Toro: anche Paleari attende, ma in bilico

Sondaggi della Sampdoria, ma pure di 4 club di A che cercano un dodicesimo
Nicolò Schira
1 min
Toro: anche Paleari attende, ma in bilico© Marco Canoniero
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Sirene di mercato per Alberto Paleari. L’estremo difensore brianzolo vanta, infatti, diversi estimatori in giro e si sta guardando intorno, al netto della proposta del Toro di allungare il contratto fino al 2028. Il motivo è semplice: Paleari, pur essendo lusingato dalla stima della dirigenza granata, appare poco allettato dalla possibilità di ricoprire il ruolo di terzo portiere alle spalle di Perri (in arrivo dal Leeds) e Mascardi (appen

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