Fitz-Jim va veloce. E il Toro ride

La maglia della prima partita con il Toro di Kian Fitz-Jim è ora a Trino Vercellese, a casa di un tifoso granata che ha scelto di trascorrere il weekend a Burnley per vedere da vicino la squadra di Abate. Quando la partita è finita, il centrocampista si è fermato per un breve allenamento (insieme agli altri calciatori che hanno giocato solo uno spezzone di secondo tempo), poi ha lanciato un’occhiata verso il settore dove erano presenti i sostenitori gr