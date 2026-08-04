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Fitz-Jim va veloce. E il Toro ride

Domenica a Burnley il play olandese era uno dei giocatori più attesi: ha giocato mezz’ora, disegnando trame di gioco e sfornando tackle
Andrea Piva
1 min
fitz-jimTorinoabate
Fitz-Jim va veloce. E il Toro ride© Torinofc.it
Torino

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Tutte le notizie sulla squadra

La maglia della prima partita con il Toro di Kian Fitz-Jim è ora a Trino Vercellese, a casa di un tifoso granata che ha scelto di trascorrere il weekend a Burnley per vedere da vicino la squadra di Abate. Quando la partita è finita, il centrocampista si è fermato per un breve allenamento (insieme agli altri calciatori che hanno giocato solo uno spezzone di secondo tempo), poi ha lanciato un’occhiata verso il settore dove erano presenti i sostenitori gr

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