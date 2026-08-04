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Perri: adesso il Toro ha fretta

Fine della tournée negli Usa, il Leeds torna in Inghilterra: il portiere sempre ai margini
Marco Bonetto
1 min
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Perri: adesso il Toro ha fretta© Getty Images
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Avanti con la telenovela, tra rischi potenziali dietro l’angolo: nel mondo del mercato i pericoli possono sempre comparire all’improvviso. E allora è comprensibile che i vertici del Torino, in primis Petrachi, non vedano l’ora di blindare finalmente tutti gli accordi con il Leeds e di accogliere Lucas Perri, 28 anni. Il portiere brasiliano (ma con passaporto anche italiano) è ai margini del suo club, pur se un anno fa il Leeds spese 16 milioni di

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