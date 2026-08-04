Perri: adesso il Toro ha fretta

Avanti con la telenovela, tra rischi potenziali dietro l’angolo: nel mondo del mercato i pericoli possono sempre comparire all’improvviso. E allora è comprensibile che i vertici del Torino, in primis Petrachi, non vedano l’ora di blindare finalmente tutti gli accordi con il Leeds e di accogliere Lucas Perri, 28 anni. Il portiere brasiliano (ma con passaporto anche italiano) è ai margini del suo club, pur se un anno fa il Leeds spese 16 milioni di