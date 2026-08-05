Kulenovic trascina il Torino con una doppietta: nel tris al Vado c'è anche la firma di Gabellini

Il Torino conquista la seconda vittoria consecutiva del suo precampionato superando 3-1 il Vado nella cornice del campo Filadelfia, riaperto al pubblico per un'amichevole per la prima volta dal novembre 2017. La squadra di Ignazio Abate, schierata con il 3-4-2-1 e mossa dall'ottima regia del neoacquisto Fitz-Jim, parte forte sfiorando il gol con Aboukhlal prima di sbloccare il match all'8' grazie a Kulenovic , lesto nello sfruttare una scivolata di Saltarelli. Il dominatore della prima frazione resta l'attaccante croato che, dopo essersi divorato il raddoppio su assist di Adams, firma la personalissima doppietta al 37' ribadendo in rete un pallone vagante spinto in area da Biraghi e Casadei.

Gabellini risponde a Lischetti

Nella ripresa Abate stravolge l'undici iniziale lasciando spazio alle rotazioni: l'ingresso di Njie dà brio all'attacco granata, ma a sorpresa è il Vado ad accorciare le distanze al 78' con un diagonale vincente di Lischetti. Il gol incassato scuote il Torino, che prima colpisce un palo clamoroso con Oristanio al termine di una bella combinazione con il "Cholito" Simeone e poi blinda il risultato all'88' grazie a Gabellini, bravo a farsi strada in area e a trafiggere Calvani per il 3-1 definitivo. Una prestazione solida che regala risposte positive ad Abate e manda in archivio il test tra gli applausi dei circa 3.000 sostenitori presenti sulle tribune.