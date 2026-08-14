Cioffi, la Carrarese e la sfida contro il Toro in Coppa Italia: "Il nostro obiettivo dovrà essere..."

"Sono molto felice di essere qua e dell'andamento di queste prime settimane di lavoro. Qui, ho trovato un ambiente familiare in cui dell'essenziale non manca nulla e in cui credo fortemente che si possa lavorare nel migliore dei modi". E' quello che cercava Gabriele Cioffi dopo due anni senza squadra. Domani la sua Carrarese debutterà in casa del Torino in un match valido per i 32esimi di Coppa Italia e l'ex allenatore dell'Udinese, sa che non sarà facile, ma è altrettanto consapevole che il campionato è la priorità dei suoi.

"La sintonia e la condivisione delle idee che ho con la società è un fattore determinante e di cui sono molto contento, perchè credo possa essere una base solida sulla quale poter lavorare, crescere e costruire insieme. Già dai primi giorni di allenamento ho cercato di trasmetterei ai ragazzi quelli che saranno i punti cardine del mio modo di lavorare: profilo basso, umiltà e dedizione al lavoro. La squadra sta bene e sono molto soddisfatto del lavoro svolto durante questa preseason, ma è chiaro che l'obiettivo è quello di arrivare nelle migliori condizioni fisiche possibili al giorno della prima di campionato, contro il Mantova . Del resto in questo fase della stagione credo che nessuna squadra possa essere al top della forma, anche considerando i carichi di lavoro pesanti svolti recentemente".

Cioffi sul mercato

Presto per parlare di tattica, anche perchè secondo Cioffi contanto altri fattori: "Credo che a prescindere dai moduli, l'importante sia la capacità della squadra di capire i momenti della gara, giocare con equilibrio ed essere abile nel ricoprire nel migliore dei modi gli spazi del campo, in entrambe le fasi. Inoltre, ciò che credo possa essere davvero determinante, sia l'aspetto caratteriale e quindi la determinazione e la cattiveria agonistica dei ragazzi. Sui movimenti di mercato, tra entrate e uscite, mi sento totalmente allineato con la Società, con la quale c'è una totale sintonia sulle strategie e una fiducia massima, che dunque mi induce a vivere queste ultime settimane della sessione con grande tranquillità".

La sfida col Torino

L'attenzione si sposta sulla sfida ai granata di Abate, tecnico al debutto in A. "Affronteremo il Torino nel suo stadio, una sfida prestigiosa contro una squadra di Serie A, ben strutturata e oggettivamente forte. Sono reduci da un cambio d'identità radicale perchè sono passati da uno stile di gioco basato sull'uomo contro uomo, a lavorare con alcune idee di calcio opposte, e forti di queste cercheranno di andare a vincere la partita il prima possibile. Il nostro obiettivo dovrà essere quello di arginare le loro grandi qualità e le loro trame di gioco, con il fine di complicare i loro piani, rendendogli la vita il più difficile possibile".