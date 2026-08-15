Toro, Petrachi convinto di Abate: "Dobbiamo cambiare la nostra filosofia". Su Cacciamani...

"Abbiamo fatto una scelta coraggiosa e siamo convinti che Abate sia la persona giusta. Ha lavorato bene con i giovani, ha fatto la gavetta. Noi dovremo essere in grado di consegnargli giocatori adatti alle sue caratteristiche e stiamo lavorando per questo". Intervenuto ai microfoni di SportMediaset prima della partita di Coppa Italia contro la Carrarese, il ds del Torino Gianluca Petrachi ha spiegato la scelta di Ignazio Abate per la panchina. "Mi ha colpito il fatto che, nonostante abbiamo giocato contro squadre che ci avevano visto in settimana, a lui non interessava il risultato ma il concetto. Non gli importava di vincere 3-0 contro una squadra di Lega Pro, perché dobbiamo cambiare la nostra filosofia. Onestamente è un calcio che mi piace", ha aggiunto.