Torino, Abate oltre il successo: "Dovevamo aumentare, abbiamo rallentato. Mercato? Servono rinforzi"

"Sapevamo che era complicata, come per tutti ad agosto. La squadra ha fatto un buonissimo primo tempo, nel secondo abbiamo rallentato un po' troppo, dovevamo avere la lucidità per chiuderla, ma sono soddisfatto". Così Ignazio Abate, intervenuto al termine della gara di Coppa Italia che ha dato il via alla stagione del Torino. All’Olimpico, i granata hanno superato la Carrarese grazie al successo di misura firmato da Giovanni Simeone. Un successo che apre le porte dei sedicesimi di finale dove il Toro affronterà l’ex Ivan Juric, ora sulla panchina del Monza e reduce dalla vittoria sull’Avellino (3-0). Ad attendere il vincitore c’è il Milan, prossimo avversario del Torino alla prima giornata di campionato in programma alle ore 20.45 di domenica 23 agosto presso l'Olimpico. Queste le parole del tecnico: "L'emozione era tanta, sono felicissimo di essere in una piazza così prestigiosa. Il lavoro sarà duro, ma importante - ha dichiarato ai microfoni Mediaset - . La voglia della squadra di migliorarsi mi è piaciuta, i ragazzi hanno la voglia e la curiosità. Abbiamo tantissimo da mettere dentro nei concetti. Questo gruppo mi ha dimostrato di avere voglia. Dobbiamo migliorare tanto nella solidità e nella lettura della partita. Abbiamo ampi margini di miglioramento ed è un tasto su cui premere. Milan? È il mio passato, la mia vita per tanti anni. È la società che mi ha fatto diventare uomo e mi ha permesso di giocare in palcoscenici importanti. Io metterò tutto me stesso nel mondo granata e spero di regalare una bella gioia ai miei tifosi".

Abate: "Mi aspetto rinforzi" "Ho visto bene la partita, non era semplice ma complicata - ha aggiunto in conferenza stampa - . Ho visto la Carrarese nelle amichevoli, scardinare un blocco basso non è facile e temevo i loro contropiedi. Siamo stati bravi ad avere pazienza, facevamo una sorta di 4-4-2 e facevano fatica a prenderci. Non c'era profondità, ma soltanto breve negli ultimi 16 metri. Ho visto azioni importanti, poi dobbiamo migliorare la lettura della partita, quando andare alti o ricompattarci. Dovevamo aumentare i giri, invece abbiamo rallentato. La testa è pesante, abbiamo lavorato su tanti principi e i ragazzi devono assimilarli. Ma abbiamo tenuto bene il campo. Coco? Lo vedo perno, ci sta dando solidità e non ha paura di difendere a campo aperto".

Coppa Italia Simeone match winner, Abate sorride alla prima col Toro: Carrarese ko "Deve migliorare con il pallone, ma ha margini di miglioramento e deve ancora crescere. Sono felice di come ha iniziato. Aboukhlal? E' entrato bene come gli altri. Rinforzi? Sì, me li aspetto: serve aumentare livelll di tasso tecnico, abbiamo limiti strumentali. Mi aspetto tanto in queste due settimane. Fitz-Jim e Comert? Lavoriamo su principi di gioco. Oggi abbiamo cambiato struttura e ci abbiamo lavorato due giorni: non siamo stati perfetti, ma dovevamo scardinare il blocco basso e portare due uomini in ampiezza. Fitz ha fatto un'ottima gara, il campo non aiutava per avere ritmo e palleggio. L'abbiamo interpretata bene".