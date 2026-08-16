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Toro, Perri a un passo: formula e cifre dell'operazione con il Leeds United

Il portiere brasiliano si avvicina al club granata: risolti i dubbi sulle sue condizioni fisiche, arriverà in prestito oneroso con diritto di riscatto
2 min
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Lucas Perri si avvicina sensibilmente al Torino. Secondo le ultimissime indiscrezioni provenienti dal Regno Unito - dove il calciatore brasiliano milita attualmente tra le fila del Leeds United - e in particolare da Sky Sports UK, la trattativa tra le parti sarebbe ormai ai dettagli: la società granata e quella inglese avrebbero trovato l'accordo sulla base di un prestito oneroso da circa un milione di euro con diritto di riscatto fissato a 14.

Mascardi in attesa di Perri

Il Torino avrebbe preferito attendere la completa guarigione di Perri da un lieve problema fisico prima di affondare il colpo. Nel frattempo, la dirigenza e lo staff tecnico granata hanno scelto di dare massima fiducia al diciannovenne Diego Mascardi. Il giovane portiere ha risposto presente all'esordio stagionale nel match di Coppa Italia contro la Carrarese, offrendo una prestazione ordinata e mantenendo la porta inviolata.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Torino

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