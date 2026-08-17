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Simeone segna e non si accontenta. "Questa squadra può crescere"

Il cholito non ha perso il vizio e alla prima partita ufficiale è stato decisivo
Andrea Piva
1 min
SimeoneTorinoMilan
Simeone segna e non si accontenta. "Questa squadra può crescere"© Marco Canoniero
Torino

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Nelle varie amichevoli del precampionato aveva destato un po’ di stupore il fatto che il nome di Giovanni Simeone fosse apparso solamente una volta nei vari tabellini dei marcatori. Aveva sbloccato il risultato contro il Pinzolo Valrendena (nella prima amichevole in assoluto), squadra che milita in Prima Categoria, poi si era fermato. Mentre il collega Sandro Kulenovic cercava di mettersi in mostra segnando un po’ a tutti, il Cholito sciupava occasioni non da lui. Co

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