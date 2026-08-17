Perri: sì, arriva. Njie, si tratta. Stop Cissè

Count-down scattato ieri pomeriggio ed entrato ora nel vivo. Entro domani, infatti, Lucas Perri è atteso a Torino per sostenere le visite mediche di rito. Difficile, ma non escluso, che possa approdare già oggi in città, tra pomeriggio e sera, espletate le ultime incombenmenti burocratiche tra Torino e Leeds. Poi la successiva firma sul contratto col club granata: che prevede altri 3 anni eventuali (in caso di acquisto, cioè: fino al 2030) oltre a quello in