Manca Oristanio, deve rincorrere: nelle gerarchie del Toro è dietro a Vlasic e Casadei

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Mascardi in porta, Comuzzo e Cömert in difesa, Fitz-Jim a centrocampo: contro la Carrarese, nella formazione titolare, c’erano quasi tutti i nuovi acquisti. Quasi, perché ne mancava uno: Oristanio. Il trequartista era seduto in panchina e lì è rimasto per tutta la partita. Certo i crampi che hanno colpito Comuzzo, Cömert e anche Simeone, c
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