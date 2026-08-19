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Manca Oristanio, deve rincorrere: nelle gerarchie del Toro è dietro a Vlasic e Casadei

Il trequartista è l'unico dei nuovi acquisti a non aver giocato contro la Carrarese in Coppa Italia
Andrea Piva
1 min
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Manca Oristanio, deve rincorrere: nelle gerarchie del Toro è dietro a Vlasic e Casadei© LAPRESSE
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Mascardi in porta, Comuzzo e Cömert in difesa, Fitz-Jim a centrocampo: contro la Carrarese, nella formazione titolare, c’erano quasi tutti i nuovi acquisti. Quasi, perché ne mancava uno: Oristanio. Il trequartista era seduto in panchina e lì è rimasto per tutta la partita. Certo i crampi che hanno colpito Comuzzo, Cömert e anche Simeone, c

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