Manca Oristanio, deve rincorrere: nelle gerarchie del Toro è dietro a Vlasic e Casadei

Mascardi in porta, Comuzzo e Cömert in difesa, Fitz-Jim a centrocampo: contro la Carrarese, nella formazione titolare, c’erano quasi tutti i nuovi acquisti. Quasi, perché ne mancava uno: Oristanio. Il trequartista era seduto in panchina e lì è rimasto per tutta la partita. Certo i crampi che hanno colpito Comuzzo, Cömert e anche Simeone, c